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В центре Петербурга Mercedes сбил 6 пешеходов 

Говорит Москва + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Три человека, в том числе ребёнок, получили тяжёлые травмы.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, до этого Mercedes столкнулся с Subaru на Невском проспекте.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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