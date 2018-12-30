Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
В центре Петербурга Mercedes сбил 6 пешеходов
Говорит Москва
+
ещё 8
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Три человека, в том числе ребёнок, получили тяжёлые травмы.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, до этого Mercedes столкнулся с
Subaru
на Невском проспекте.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читать ещё •••
Говорит Москва: последние новости
Пассажирский автобус попал в аварию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
В ДТП в Финляндии погибла семья из России
СМИ: в аэропорту Домодедово водитель протаранил пункт пропуска
ДТП
,
Автоновости
,
Бортжурнал
,
Subaru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму открыли второй участок трассы «Таврида»
Страшное ДТП с бензовозом в Югре сняли на видео
В России изменятся правила регистрации авто
57
В Венесуэле произошло крупное ДТП
Почему в кроссовере не рекомендуется сидеть высоко?
9
Видео
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП
Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП
Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости
Другое
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП
Автоспорт
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение