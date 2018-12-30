Страшное ДТП с автобусом и бензовозом в Югре сняли на видео

Массовое ДТП с вахтовым автобусом и бензовозом произошло в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Погибли шесть человек, около 18 получили ранения. Об этом сообщается на сайте окружного управления СКР. Видео очевидца опубликовано в сообществе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» во « ВКонтакте ». По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим рабочих. На месте работают спасатели. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи ищут свидетелей, которые готовы предоставить видео с регистраторов.