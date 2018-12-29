Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО 

RT на русском + ещё 23 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере три человека погибли и более 10 пострадали в результате ДТП с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Ханты-Мансийском автономном округе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Отмечается, что авария произошла в Нефтеюганском районе ХМАО.
«По предварительной информации, на 820-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля «Нива»», — сказал собеседник.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.
RT на русском: последние новости
В Алтайском крае в результате ДТП пострадали десять человек Опубликовано видео с места въезда автомобиля в КПП в Домодедове Источник: число погибших в ДТП с автобусом в ХМАО возросло до шести
ДТП , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему полисы ОСАГО не хотят привязывать к водителю
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Полицейский сбил пожилую женщину в Чувашии
Новые VW Jetta и Polo в Россию не торопятся
За скрученный пробег в России предлагают сажать в тюрьму3
Видео
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП Автоспорт
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение