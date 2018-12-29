Полицейский сбил пожилую женщину в Чувашии

Сотрудник полиции в субботу сбил на автомобиле пенсионерку в городе Новочебоксарске в Чувашии, пожилая женщина обратилась за помощью в медучреждение. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД Чувашии.

"По предварительной информации, полицейский двигался на личном автомобиле и совершил наезд на пешехода. 72-летняя пострадавшая с ушибами была доставлена в больницу", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, авария произошла в 11:00 мск на проезжей части возле дома № 65 по улице Советской в городе Новочебоксарске. На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП. Руководство МВД по республике проводит служебную проверку.