Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО

В результате ДТП в ХМАО погибли шесть человек

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное ДТП — шесть человек погибли в результате столкновения вахтового автобуса, двух бензовозов, «Газели» и легкового автомобиля «Нива».

В результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли шесть человек. Разбитый автобус перевозил вахтовиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек.

Об аварии в Нефтеюганском районе на участке федеральной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в субботу рассказал агентству представитель окружного управления МВД . По уточненным данным, на трассе столкнулись вахтовый автобус, два бензовоза, «Газель» и легковой автомобиль «Нива».

Журналистам сообщили, что инцидент взяла под контроль губернатор Югры Наталья Комарова . «Пострадавших готовы принять окружная клиническая больница Ханты-Мансийска и нефтеюганская окружная больница», — отметили в правительстве.

Еще одно крупное ДТП произошло в этот же день в Екатеринбурге. В аварии также участвовал автобус — пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых . В полиции сообщили, что автобус врезался в столб в городе.

«Водитель автобуса гражданин Таджикистана 1965 года рождения столкнулся со светофором, автобус следовал по городскому маршруту №14. По предварительным данным, пострадало 10 человек, из них трое несовершеннолетние. На месте работает семь карет скорой помощи, несколько нарядов ДПС и наши коллеги из МЧС», — рассказал Горелых.

По факту произошедшего сотрудники следственных органов начали, сообщает в субботу региональное управление Следственного комитета (СК) РФ

В последние дни 2018 года на дорогах происходит все больше аварий. 26 декабря в 07.30 во время снегопада на 3 км автомобильной дороги «Апшеронск — Нефтегорск» женщина за рулем Nissan выехала на встречную полосу и столкнулась со школьным автобусом «ПАЗ», сообщил представитель ГИБДД. В результате пострадали водитель и два ребенка в возрасте 4-5 лет.

В этот день в Краснодарском крае произошло еще одно ДТП, но уже со смертельным исходом. По информации краевой Госавтоинспекции, примерно в 7:20 на 111 километре трассы Темрюк — Краснодар — Ставрополь водитель отечественной «десятки» также выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi

От полученных травм на месте скончались два пассажира иномарки в возрасте 31 и 56 лет. Двоих водителей и пассажира ВАЗа доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Двумя днями ранее в Богучаровском районе Воронежской области в 10.40 мск на 773-м километре трассы М4 «Дон» столкнулись микроавтобус Mercedes и фура Mercedes. По данным полиции, погибли мужчины в возрасте 32 и 50 лет. Водитель микроавтобуса, а также его пассажиры: женщины в возрасте 23 и 49 лет, мужчины в возрасте 28, 30, 34 и 35 лет, были доставлены в больницу. Пострадавшие ехали в частном микроавтобусе, всего там было девять человек. Как сообщили правоохранители, все, ехавшие в микроавтобусе — «жители ближнего зарубежья». По информации РИА «Новости», ехавшие в микроавтобусе — граждане Азербайджана.

По данным полиции, водитель грузовика Mercedes с полуприцепом, 39-летний житель Ставропольского края, ехал из Ростова-на-Дону в сторону Москвы и «не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося» микроавтобуса.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело. «Следственным отделением ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“, — указано в сообщении.

По делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Установлены и допрошены очевидцы ДТП, транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности.

В тот же день, 24 декабря, на трассе в Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщили РИА „Новости“ в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло около 12.30 (11.30 мск) на 235 километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Саратовском районе области.