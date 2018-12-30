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В Финляндии в ДТП погибла семья из России 

РИА Новости + ещё 19 3 часа назад
Фото: Reuters
Российская семья из трех человек погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с фурой на автомагистрали к северу от города Оулу на севере Финляндии, сообщает полиция страны.
ДТП произошло в субботу около 15 часов местного времени (16 мск), когда легковой автомобиль с семьей по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.
"В результате столкновения погибли мужчина и женщина, оба 1980-го года рождения, а также ребенок школьного возраста. Погибшие являются российскими гражданами. Российские власти были проинформированы о случившемся", — говорится в сообщении полиции.
В результате ДТП легковая машина была буквально смята. Мальчика школьного возраста обнаружили на заднем сиденье только после разрезания машины. Водитель грузовика не пострадал.
Полиция расследует происшествие, уточняя, что дорога была слякотной и скользкой, а у легкового автомобиля были хорошие зимние шины.
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