Двое пострадавших в ДТП на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, ребенок после обследования был выписан, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
Ранее сообщалось, что в воскресенье на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта при столкновении двух автомобилей Mercedes вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов, в том числе одного ребенка.
"В аварии, произошедшей на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта, пострадали шесть человек, из них после госпитализации двое остаются в стабильно тяжелом состоянии, трое — средней тяжести. Один ребенок после обследования был выписан", — написала Митянина в своем аккаунте в Twitter.