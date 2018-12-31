Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: соцсети
Двое пострадавших в ДТП на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, ребенок после обследования был выписан, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
Ранее сообщалось, что в воскресенье на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта при столкновении двух автомобилей Mercedes вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов, в том числе одного ребенка.
"В аварии, произошедшей на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта, пострадали шесть человек, из них после госпитализации двое остаются в стабильно тяжелом состоянии, трое — средней тяжести. Один ребенок после обследования был выписан", — написала Митянина в своем аккаунте в Twitter.
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места наезда на людей в Петербурге16
В центре Петербурга Mercedes сбил 6 пешеходов26
В Крыму открыли второй участок трассы «Таврида»1
Страшное ДТП с бензовозом в Югре сняли на видео
В России изменятся правила регистрации авто57
Видео
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
00:46
Крымский мост помог россиянам сэкономить
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение