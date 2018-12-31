Двое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта в Санкт-Петербурге находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, ребенок после обследования был выписан, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта при столкновении двух автомобилей Mercedes вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов, в том числе одного ребенка.