Дети шли по переходу: Mercedes сбил 6 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на Невском проспекте в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек. Два автомобиля столкнулись возле набережной Фонтанки, после чего Mercedes сбил шестерых пешеходов. По факту ДТП проводится проверка сотрудниками ГИБДД , пострадавшие были госпитализированы.

Число пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Санкт-Петербурге возросло до шести человек. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщают «Невские новости».

«Шестерых пешеходов госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, городскую Мариинскую больницу и детскую больницу на Лиговском, 18», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось о троих пострадавших, получивших ранения средней степени тяжести. Среди госпитализированных двое детей, их осматривают врачи, возможна отправка в реанимацию. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина сообщила в своем твиттере, что «двое остаются в стабильно тяжелом состоянии, трое — [в состоянии] средней тяжести, один ребенок после обследования был выписан».

ДТП произошло в половине шестого на Невском проспекте, возле Аничкова моста через реку Фонтанку. Автомобиль Mercedes, двигаясь от улицы Ломоносова, столкнулся с ехавшей по Невскому машиной Subaru . После столкновения немецкая иномарка наехала на шедших по переходу пешеходов. ГИБДД проводит проверку по факту аварии. Сотрудники дорожной инспекции рассредотачивают транспорт на Невском, стараясь предотвратить образование заторов.

ДТП произошло у Аничкова моста на Невском проспекте. Автомобиль марки Mercedes, двигавшийся по набережной реки Фонтанки от улицы Ломоносова в сторону Невского проспекта столкнулся в 17:23 мск с Subaru, ехавшей по Невскому проспекту в сторону Садовой улицы. После столкновения Mercedes наехал на шестерых пешеходов, следует из сообщения ГИБДД.

Влажность воздуха в Санкт-Петербурге сегодня составляет 93%, при этом температура опустилась ниже нуля и вода замерзает, а автомобили начинают скользить.

В начале декабря в северной столице произошло другое крупное ДТП: массовая авария произошла в южной части Санкт-Петербурга, на Невском путепроводе, передает НСН. Там произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате водитель автомобиля Nissan был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу достичь нулевого уровня смертности из-за дорожно-транспортных происшествий к 2030 году. Об этом говорится в подписанном президентом указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщает ФАН.

Одной из мер, призванных снизить смертность на дорогах России, стал проект нанесения на разделительные полосы «шумовой» разметки. Шумовая разметка будет нанесена на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение.

Пересекая «шумовую» разметку, автомобиль начинает вибрировать и трястись, что должно «предостеречь водителя от выезда на встречную полосу». Первые подобные участки появятся в качестве пробных на трассах М7 «Волга» в Татарстане, Р-22 «Каспий» из Москвы в Волгоград, М-5 на Урале, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».

Шумовые полосы — это несколько поперечных линий, расположенных друг за другом. Когда на эту выпуклую разметку наезжает автомобиль, водитель чувствует вибрацию и слышит интенсивный шум. По принципу действия шумовые полосы чем-то напоминают «лежачих полицейских». Эта разметка может быть нанесена двумя способами: накладками из термопластика или бетона, либо же выемками, то есть разрезанием дорожного полотна.

Кроме шумовых полос, Минтранс предлагает ввести в качестве обязательных приподнятые над трассой пешеходные переходы. В этом случае, водители будут вынуждены тормозить перед зебрами, что должно защитить людей.

В 2018 году более 30% наездов автомобилей на пешеходов произошли на пешеходном переходе, 12 тыс. человек получили травмы, 600 случаев закончились смертью пострадавших.

Переходы приподнимут над уровнем проезжей части, сделав их более похожими на «лежачих полицейских», при этом в разы более широкими.