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Водитель задавил людей в новогоднюю ночь в Токио 

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Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Водитель авто специально задавил восемь человек в новогоднюю ночь в Токио. Мужчина, совершивший наезд, задержан.
Уже будучи в полицейском участке, мужчина в возрасте до 30 лет, как сообщают местные СМИ, заявил, что он совершил теракт. Он пытался скрыться, но был задержан в течение 20 минут, передают японские СМИ.
Среди пострадавших — один подросток, сообщает телеканал NHK. Он находится без сознания. Происшествие случилось у главного в Токио синтоистского храма, где японцы традиционно встречают Новый год.
Ранее News.ru сообщал, что наезд на людей в Лондоне возле здания британского парламента совершил Салих Хатер — иммигрант из Судана, получивший британское гражданство. Преступнику 29 лет.
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