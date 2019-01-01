Водитель задавил людей в новогоднюю ночь в Токио

Водитель авто специально задавил восемь человек в новогоднюю ночь в Токио. Мужчина, совершивший наезд, задержан.

Уже будучи в полицейском участке, мужчина в возрасте до 30 лет, как сообщают местные СМИ, заявил, что он совершил теракт. Он пытался скрыться, но был задержан в течение 20 минут, передают японские СМИ.

Среди пострадавших — один подросток, сообщает телеканал NHK. Он находится без сознания. Происшествие случилось у главного в Токио синтоистского храма, где японцы традиционно встречают Новый год.