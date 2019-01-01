Скорая помощь попала в ДТП в Екатеринбурге

ДТП произошло на улице 8 марта в Екатеринбурге, сообщает городское ОГИБДД . Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной BMW

По данным полиции, столкновение произошло в тот момент, когда специальная техника выезжала с территории, прилегающей к дому 205. В результате пострадали три сотрудника скорой.

В настоящий момент решается вопрос об их госпитализации, передаёт URA.RU.