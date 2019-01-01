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Рейсовый автобус завалился на бок в центре Москвы 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ВКонтакте
Автобус завалился на бок посреди проезжей части в центре Москвы, водитель и единственный пассажир получили незначительные травмы.
Авария произошла около 05:50 в первый день нового года напротив дома 13/15 по Садовой-Сухаревской улице, но что стало ее причиной, остается только догадываться. На сделанной очевидцем фотографии видно, что следовавший по маршруту "Б" автобус опрокинулся на правый бок, у него разбито лобовое стекло, серьезных повреждений он не получил, хотя заметны вмятины на крыше.
Оказавшиеся на месте водители сообщили, что в салоне, помимо водителя, находился только один пассажир, они отделались незначительными травмами.
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