Рейсовый автобус завалился на бок в центре Москвы

Автобус завалился на бок посреди проезжей части в центре Москвы, водитель и единственный пассажир получили незначительные травмы.

Авария произошла около 05:50 в первый день нового года напротив дома 13/15 по Садовой-Сухаревской улице, но что стало ее причиной, остается только догадываться. На сделанной очевидцем фотографии видно, что следовавший по маршруту "Б" автобус опрокинулся на правый бок, у него разбито лобовое стекло, серьезных повреждений он не получил, хотя заметны вмятины на крыше.

Оказавшиеся на месте водители сообщили, что в салоне, помимо водителя, находился только один пассажир, они отделались незначительными травмами.