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На Украине восемь человек погибли в ДТП 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Восемь человек, в том числе трое детей, погибли, еще двое травмированы в результате ДТП в Николаевской области, сообщает госслужба Украины по ЧС.
Авария произошла во вторник утром на автодороге Днепр-Николев, столкнулись автомобили Mazda и Opel. На место были направлены спасатели.
"На месте выяснилось, что в результате лобового столкновения автомобилей Mazda и Opel погибли восемь человек, из них трое детей. Еще двое (девочка и женщина) с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в районную больницу", — говорится в сообщении.
Детали ДТП уточняются. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины аварии.
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ДТП , Mazda , Opel
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