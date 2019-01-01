Смертельное ДТП на Украине попало на видео

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Появилось видео аварии, унесшей жизни восьми человек на юге Украины 

Вести.Ru + ещё 2 22 часа назад
Правоохранительные органы обнародовали кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент страшной аварии, произошедшей утром 1 января в Николаевской области Украины.
По данным пресс-службы регионального управления полиции, водитель автомобиля Mazda обогнал микроавтобус, только что выехавший на трассу со второстепенной дороги, после чего не справился с управлением и врезался в легковой Opel.
В результате столкновения погиб 40-летний мужчина из Mazda, его 23-летняя супруга, ехавшая вместе с ним, госпитализирована с многочисленными травмами.
Кроме того, известно, что в салоне автомобиля Opel находилась семья с детьми — единственной выжившей оказалась восьмилетняя девочка, после ДТП доставленная в больницу. Все остальные — 39-летний водитель, трое взрослых пассажиров 33, 53, 55 лет и трое детей — в возрасте семи месяцев, пяти и 13 лет, погибли.
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ДТП , Видео , Mazda , Opel , МВД
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