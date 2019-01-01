В США водитель чудом спасся от столкновения с поездом

В США полицейскому автомобилю чудом удалось избежать столкновения с поездом. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Офицер полиции Мокены в штате Иллинойс Питер Станглвич ехал на служебном автомобиле по одной из улиц города. Он приблизился к железнодорожным путям, однако, никаких сигналов о приближении поезда не было.

На записи видно, что Станглвичу удалось быстро среагировать и свернуть влево. Буквально через секунду состав пересек железнодорожный переезд.