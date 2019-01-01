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В Белоруссии перевернулся автобус с российскими туристами 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Автобус с российскими туристами перевернулся вечером во вторник в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, одна пассажирка доставлена в медучреждение для диагностики ушибов, сообщила РИА Новости официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
"Авария произошла около 19.30 на дороге местного значения Ушачи-Зябки. Возле деревни Угринки автобус с российскими регистрационными номерами, который следовал из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 23 человека, граждане России, и сопровождавший их гид из областного центра", — сообщила Шкуратова.
По словам собеседницы, в результате происшествия в Ушачскую центральную районную больницу для оказания помощи и диагностики ушибов была доставлена женщина 1978 года рождения. Остальные пассажиры не пострадали.
Как отметила Шкуратова, сотрудники милиции организовали доставку российских туристов с места аварии в среднюю школу для временного размещения и обеспечения питанием. Решается вопрос о предоставлении транспорта для дальнейшего следования туристической группы в Витебск. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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ДТП , МВД , РИА Новости
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