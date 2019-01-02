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В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в среду в Саратовской области, в результате четыре человека погибли, ещё трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 9.15 (8.15 мск) вблизи села Синодское Воскресенского района области.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом Iveco. В результате все четыре человека из автомобиля Ford скончались на месте, три пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в автобусе, следовавшем по маршруту Саратов — Балаково, находилось три пассажира и водитель, который не пострадал. Предварительно, детей среди пострадавших нет.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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ДТП , Ford Fusion , ГИБДД , РИА Новости
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