В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека

Легковой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись в среду в Саратовской области, в результате четыре человека погибли, ещё трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД

ДТП произошло около 9.15 (8.15 мск) вблизи села Синодское Воскресенского района области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом Iveco. В результате все четыре человека из автомобиля Ford скончались на месте, три пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в автобусе, следовавшем по маршруту Саратов — Балаково, находилось три пассажира и водитель, который не пострадал. Предварительно, детей среди пострадавших нет.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку.