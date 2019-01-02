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В центре Москвы кран врезался в опору моста 

Москва24 + ещё 13 1 час назад
Фото: m24.ru
На Хамовническом валу кран врезался в опору моста. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал, сообщает телеканал Москва 24.
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