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В центре Москвы кран врезался в опору моста
Москва24
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ещё 13
1 час назад
Фото: m24.ru
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На Хамовническом валу кран врезался в опору моста. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал, сообщает телеканал Москва 24.
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