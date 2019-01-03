В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

По данным полиции, авария произошла в 18:50 в районе 48 километра дороги Николопавловское — Алапаевск.

"Водитель лесовоза Freelander на затяжном повороте допустил занос прицепа, в результате чего прицеп выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с ВАЗ-2112, а вслед еще с Kia Rio и Nissan. Удар был настолько мощный, что у лесовоза оторвало мост", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения погибли водитель ВАЗ-2112 1984 года рождения, его двое шестимесячных сыновей и теща, все жители Алапаевска. Супруга, также находившаяся в салоне, выжила, она неотложкой доставлена в больницу Нижнего Тагила, где сейчас врачи борются за ее жизнь, отметил Горелых.

Признаки алкогольного опьянения у водителя не установлены, добавил представитель областного главка МВД. По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.