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В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Четверо человек, включая двоих шестимесячных младенцев, погибли в четверг в ДТП с участием лесовоза и нескольких легковых автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным полиции, авария произошла в 18:50 в районе 48 километра дороги Николопавловское — Алапаевск.
"Водитель лесовоза Freelander на затяжном повороте допустил занос прицепа, в результате чего прицеп выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с ВАЗ-2112, а вслед еще с Kia Rio и Nissan. Удар был настолько мощный, что у лесовоза оторвало мост", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате столкновения погибли водитель ВАЗ-2112 1984 года рождения, его двое шестимесячных сыновей и теща, все жители Алапаевска. Супруга, также находившаяся в салоне, выжила, она неотложкой доставлена в больницу Нижнего Тагила, где сейчас врачи борются за ее жизнь, отметил Горелых.
Признаки алкогольного опьянения у водителя не установлены, добавил представитель областного главка МВД. По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.
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Комментарии7
ДТП , Nissan , Kia , Kia Rio , Валерий Горелых , МВД , РИА Новости
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