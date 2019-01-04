В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лесовоза и нескольких легковых автомобилей. В результате происшествия погибли четыре человека, включае двоих шестимесячных младенцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Авария произошла в районе 48 километра дороги Николопавловское — Алапаевск. Водитель лесовоза Freelander на затяжном повороте допустил занос прицепа. В итоге его выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с ВАЗ-2112, а затем еще с Kia Rio и Nissan. Удар оказался такой силы, что у лесовоза оторвало мост.
Водитель ВАЗ-2112 1984 года рождения погиб на месте. Жертвами аварии стали и пассажиры машины — двое шестимесячных сыновей и теща. Все они проживали в Алапаевске. В салоне машины находилась также супруга погибшего водителя, но ей удалось выжить. В настоящее время за ее жизнь борются врачи больницы Нижнего Тагила.
Признаки алкогольного опьянения у водителя отсутствуют. По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в ДТП под Ростовом погибла четырехлетняя девочка. Еще два человека пострадали. На 42-м километре автодороги Ростов — Ставрополь водитель автомобиля «Нива», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mazda.