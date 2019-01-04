В ДТП с лесовозом под Екатеринбургом погибли два младенца

Авария произошла в районе 48 километра дороги Николопавловское — Алапаевск. Водитель лесовоза Freelander на затяжном повороте допустил занос прицепа. В итоге его выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с ВАЗ-2112, а затем еще с Kia Rio и Nissan . Удар оказался такой силы, что у лесовоза оторвало мост.

Водитель ВАЗ-2112 1984 года рождения погиб на месте. Жертвами аварии стали и пассажиры машины — двое шестимесячных сыновей и теща. Все они проживали в Алапаевске. В салоне машины находилась также супруга погибшего водителя, но ей удалось выжить. В настоящее время за ее жизнь борются врачи больницы Нижнего Тагила.

Признаки алкогольного опьянения у водителя отсутствуют. По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.