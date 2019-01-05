В Башкирии автобус столкнулся с легковушкой

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе регионального значения в Башкирии, в результате аварии пострадали два человека, сообщили в ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции, столкновение "ВАЗ-2106" и автобуса Hyundai произошло в субботу в Белебеевском районе возле деревни Булановка.

"В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажирка получили травмы. В автобусе находились 22 пассажира и два водителя, из их числа никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Инспекторы поясняют, что автобус двигался по маршруту Белебей-Стерлитамак, при этом само транспортное средство из Казани.