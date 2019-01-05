Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео

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Крупное ДТП произошло под Самарой: трое погибли 

Рамблер + ещё 8 5 января 2019
Три человека погибли в крупном ДТП в Самарской области. Еще трое — женщина и двое детей — получили ранения, сообщает издание 63.ru.
Авария произошла накануне в Камышлинском районе Самарской области.
На трассе М-5 «Урал» водитель «Шкоды» выехал на встречку, обогнал попутный грузовик и попытался вернуться в свой ряд. Однако машину занесло и выбросило обратно на встречную полосу. Здесь «Шкода» столкнулась с внедорожником «Тойота Прадо». Джип отлетел от удара и врезался в большегруз МАН. Удары были настолько мощными, что у водителей не осталось шансов выжить.
«В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Шкоды» и водитель «Тойоты-Прадо», — сообщили в полиции.
В больницу с травмами доставили пассажиров одной из иномарок: 37-летнюю женщину и двух подростков, 13 и 12 лет.
В грузовике был установлен регистратор. С его помощью удалось зафиксировать момент ДТП. Кадры смертельной аварии опубликовали в Youtube https://youtu.be/F7wy7kLhNOU
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Видео , Toyota , Skoda
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