Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео

Крупное ДТП произошло под Самарой: трое погибли

Три человека погибли в крупном ДТП в Самарской области. Еще трое — женщина и двое детей — получили ранения, сообщает издание 63.ru.

Авария произошла накануне в Камышлинском районе Самарской области.

На трассе М-5 «Урал» водитель « Шкоды » выехал на встречку, обогнал попутный грузовик и попытался вернуться в свой ряд. Однако машину занесло и выбросило обратно на встречную полосу. Здесь «Шкода» столкнулась с внедорожником « Тойота Прадо». Джип отлетел от удара и врезался в большегруз МАН. Удары были настолько мощными, что у водителей не осталось шансов выжить.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Шкоды» и водитель «Тойоты-Прадо», — сообщили в полиции.

В больницу с травмами доставили пассажиров одной из иномарок: 37-летнюю женщину и двух подростков, 13 и 12 лет.

В грузовике был установлен регистратор. С его помощью удалось зафиксировать момент ДТП. Кадры смертельной аварии опубликовали в Youtube https://youtu.be/F7wy7kLhNOU