В интернете опубликовали видеоролик с внедорожником актера Игоря Верника, разъезжающим по пешеходной зоне в центре Москвы под крики охранников «Пропустите, Верник едет!»
Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на своем автомобиле за 4 млн рублей по прогулочной зоне в Камергерском переулке.
Ролик, демонстрирующий очередной эпизод «барского» поведения представителей российской элиты, сняли очевидцы и поделились с журналистами телеканала Москва 24.
На видео внедорожник артиста пробирается через толпу пешеходов. Люди в форме и с рациями требуют от них, чтобы пропустили автомашину.
Полиция пока не комментировала нарушение ПДД автомобилем Верника в центре Москвы.
Отметим, что возникшая в России пропасть между доходами богатых и бедных, а также пренебрежительное отношение к закону со стороны «элиты» привели к желанию большинства граждан вернуться в прошлое.
В конце минувшего года социологи «Левада-центра» провели опрос, который показал, что число россиян, желающих вернуться во времена СССР достигло максимального значения за последние годы.