Очевидцы запечатлели разъезжающего по пешеходной зоне в Москве Игоря Верника

В интернете опубликовали видеоролик с внедорожником актера Игоря Верника , разъезжающим по пешеходной зоне в центре Москвы под крики охранников «Пропустите, Верник едет!»

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник проехал на своем автомобиле за 4 млн рублей по прогулочной зоне в Камергерском переулке.

Ролик, демонстрирующий очередной эпизод «барского» поведения представителей российской элиты, сняли очевидцы и поделились с журналистами телеканала Москва 24.

На видео внедорожник артиста пробирается через толпу пешеходов. Люди в форме и с рациями требуют от них, чтобы пропустили автомашину.

Полиция пока не комментировала нарушение ПДД автомобилем Верника в центре Москвы.

Отметим, что возникшая в России пропасть между доходами богатых и бедных, а также пренебрежительное отношение к закону со стороны «элиты» привели к желанию большинства граждан вернуться в прошлое.