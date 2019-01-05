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В Петербурге пять детей пострадали в ДТП с микроавтобусом 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Микроавтобус Mercedes-Benz въехал в опору уличного освящения в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе пять детей, сообщает управление ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"По предварительной информации, 4 января около 22.20 на Московском проспекте, дом 167 водитель 1979 года рождения, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освящения. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров Mercedes-Benz (двое взрослых и пятеро детей в возрасте от пяти до 10 лет)", — говорится в сообщении.
По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.
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ДТП , Mercedes-Benz , ГИБДД
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