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Тысячи брошенных машин нашли на улицах Москвы 

News.ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: ТАСС
Активисты советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) провели в 2018 году свыше 80 рейдов по улицам российской столицы. В ходе мониторинга было обнаружено множество брошенных транспортных средств.
«Выявлено 4 тыс. 104 брошенных автомобиля. Информация по данным фактам направлена в районные управы и правоохранительные органы для дальнейшего устранения нарушений», — рассказали АГН «Москва» в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
В ведомстве добавили, что работа по выявлению брошенных и полуразобранных автомобилей на улицах Москвы ведется активистами советов ОПОП ежедневно.
Ранее News.ru сообщил о повышении на 4% тарифов на эвакуацию автомобилей в Москве. Так, с 1 января стоимость перемещения легковых автомобилей, нарушивших правила парковки, составит от 3,2 до 7,4 тыс. рублей в зависимости от мощности двигателя. Для грузовых и негабаритных машин — 49,2 тыс. рублей.
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Комментарии18
ДТП , МВД , АГН "Москва"
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