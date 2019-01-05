Тысячи брошенных машин нашли на улицах Москвы

Активисты советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) провели в 2018 году свыше 80 рейдов по улицам российской столицы. В ходе мониторинга было обнаружено множество брошенных транспортных средств.

«Выявлено 4 тыс. 104 брошенных автомобиля. Информация по данным фактам направлена в районные управы и правоохранительные органы для дальнейшего устранения нарушений», — рассказали АГН «Москва» в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве добавили, что работа по выявлению брошенных и полуразобранных автомобилей на улицах Москвы ведется активистами советов ОПОП ежедневно.

Ранее News.ru сообщил о повышении на 4% тарифов на эвакуацию автомобилей в Москве. Так, с 1 января стоимость перемещения легковых автомобилей, нарушивших правила парковки, составит от 3,2 до 7,4 тыс. рублей в зависимости от мощности двигателя. Для грузовых и негабаритных машин — 49,2 тыс. рублей.