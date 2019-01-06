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Семья москвичей погибла в ДТП под Пензой 

News.ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Семья из трёх жителей Москвы, в том числе девятилетний ребёнок, погибла 5 января в аварии, произошедшей в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.
«Погибли 38-летний водитель легкового автомобиля, его 31-летняя супруга и их девятилетний ребёнок», — цитирует Артамонову РИА Новости.
Столкновение грузовика Volvo и легковушки Hyundai Elantra произошло в 15.45 мск на 556 км федеральной трассы М-5 «Урал». Предварительно установлено, что водитель Hyundai со столичными госномерами, направляясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль из Подмосковья.
Прокуратура взяла проверку, начатую по факту ДТП органами полиции, под контроль.
Как сообщал News.ru, ранее два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2106 в Белебеевском районе возле деревни Булановка в Башкортостане. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легковушки.
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ДТП , Hyundai , Volvo , Hyundai Elantra , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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