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В Индии в ДТП погибли одиннадцать паломников 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: © Flickr / meg and rahul
Одиннадцать паломников погибли в результате ДТП в округе Пудуккоттай штата Тамилнад на юге Индии, сообщает издание India Today.
По информации издания, паломники возвращались домой после посещения храма бога Айяппана в городе Сабаримала (штат Керала) — одного из самых популярных мест паломничества в стране. Автомобиль, в котором находились паломники, столкнулся с грузовиком.
Сообщается, что семь человек погибли на месте происшествия, еще четверо позднее скончались в больнице.
По данным местной полиции, личности погибших пока не установлены, однако отмечается, что все они были из штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.
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