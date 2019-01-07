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Автомобиль влетел в автобусную остановку в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 6 часов назад
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль протаранил автобусную остановку, на которой находились люди.
Авария произошла в Кировском районе города. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. После этого он влетел в автобусную остановку, сообщает 78.ru.
В тот момент на остановке стояли несколько человек. Никто из них не пострадал.
На место прибыли спасатели, которые вытаскивают заблокированного в машине водителя.
В декабре пассажирский автобус врезался в остановку в Нижнем Новгороде, находившая на тротуаре женщина погибла.
В январе 2018 года человек погиб после того, как автомобиль врезался в автобусную остановку на проспекте Мира в Москве.
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