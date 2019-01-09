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Беспилотная Tesla сбила в США российского робота 

РИА Новости + ещё 18 7 часов назад
Фото: Кадр видео
Автомобиль Tesla, ехавший в беспилотном режиме, сбил российского робота Promobot в США. Видеозапись, на которой запечатлен момент дорожно-транспортного происшествия, опубликована на YouTube. <br/>
Инцидент произошел в Лас-Вегасе во время выставки CES 2019. По словам российских разработчиков, робот отклонился от маршрута и выехал на парковку, где и угодил под колеса Tesla. От удара робот перевернулся, а часть его туловища и головы получили повреждения и, по словам разработчиков, вероятно, не подлежит восстановлению.
Автомобиль Tesla ехал автономно, хотя в салоне находился наблюдатель. При этом после удара машина продолжила движение и остановилась только через 50 метров после аварии.
Promobot выполнял функции консультанта. Он был способен встретить клиентов, рассказать им о товарах и услугах и проводить в нужное место. При необходимости робот может вызвать живого сотрудника магазина. Стоимость Promobot V.4 начинается от 1,2 миллиона рублей.
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Комментарии61
ДТП , Tesla
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