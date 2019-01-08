Массовое ДТП со снегоуборщиком произошло на ТТК в Москве

Две легковушки и снегоуборочный автомобиль столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщает Пятый канал.

По его данным, ДТП произошло минувшей ночью. В результате аварии никто не погиб, однако двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.

На видео с места происшествия, запечатлевшем его последствия, видны снегоуборочный автомобиль без видимых повреждений и врезавшийся в него сзади красный хэтчбек, передняя часть которого сильно повреждена.

Второго поучаствовавшего в ДТП легкового автомобиля на записи не видно. Позади хэтчбека стоит грузовая машина, повреждений на которой также не заметно.

О причинах и обстоятельствах аварии Пятый канал не сообщает.