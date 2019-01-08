Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Массовое ДТП со снегоуборщиком произошло на ТТК в Москве 

Рамблер + ещё 3 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Две легковушки и снегоуборочный автомобиль столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщает Пятый канал.
По его данным, ДТП произошло минувшей ночью. В результате аварии никто не погиб, однако двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.
На видео с места происшествия, запечатлевшем его последствия, видны снегоуборочный автомобиль без видимых повреждений и врезавшийся в него сзади красный хэтчбек, передняя часть которого сильно повреждена.
Второго поучаствовавшего в ДТП легкового автомобиля на записи не видно. Позади хэтчбека стоит грузовая машина, повреждений на которой также не заметно.
О причинах и обстоятельствах аварии Пятый канал не сообщает.
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин в России снова подорожал5
Новое ОСАГО: тарифы растянули на 20%
В Таиланде произошло ДТП с россиянами
Хардкорный Subaru WRX STI впервые выйдет за пределы Японии
Ford тестирует загадочный автомобиль
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение