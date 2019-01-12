Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростовской области столкнулись 12 машин 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области столкнулись 12 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.
Отмечается, что погибших в результате аварии нет. Пострадали два человека.
"В настоящее время на месте ДТП разворачивается пункт обогрева. К месту аварии направлена оперативная группа Миллеровского пожарно-спасательного гарнизона и грузовой эвакуатор", — сообщили в администрации.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Ленинградской области погибли дети.
Газета.Ru: последние новости
Дети погибли в смертельном ДТП в Ленинградской области В Якутии два бензовоза провалились под лед В Бельгии погиб участник акции протеста "желтых жилетов"
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Для чего нужна защита картера?1
ДТП на МКАД: грузовик протаранил 10 авто
Для президента Toyota построили эксклюзивный автомобиль5
Бизнесмен подарил автомобиль вежливой сотруднице McDonald’s
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение