Автоэксперты назвали нарушения ПДД, за которые редко штрафуют зимой

По мнению опытных автовладельцев, сотрудники ГИБДД зимой в России не всегда карают водителей за нарушение ПДД. «Автовзгляд» выделил несколько ситуаций, когда полицейские закрывают глаза на серьёзные проступки водителей.

Автор статьи уверяет, что большинство реальных нарушений правил дорожного движения, за которые автолюбителю зимой не грозит взыскание, связано с заснеженностью проезжей части. Зачастую снег на асфальте скрывает дорожную разметку, поэтому не редко выезд на встречную полосу, разворот через две сплошные линии или движение по специальной полосе для общественного транспорта остаются безнаказанными.

Также в условиях российской зимы от штрафов зачастую уходят нарушители скоростного режима. Автоматические системы фисации не всегда могут считать символы номера автомобиля из-за намёрзшей на нём корки льда. В большинстве случаев «страдает» передняя рамка госномера. А поскольку полицейские комплексы в основном направлены навстречу транспортному потоку, то зафиксировать лихачей удаётся не всегда.

И, наконец, пробки в результате сильных снегопадов могут «спасти» водителей вынужденно выехавших на перекрёсток на красный свет. По словам автора статьи, автоинспекторы лояльно относятся к такого рода нарушениям, несмотря на то, что штрафы за повторное игнорирование правил ПДД в этой части доходят до 5 тысяч рублей или вовсе до лишения водительских прав.