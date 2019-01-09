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В Таиланде произошло ДТП с перевозившим российских туристов автобусом 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
На тайском острове Пхукет произошло столкновение туристического автобуса, перевозившего россиян, и пикапа, никто не пострадал.
Об этом информирует The Phuket News со ссылкой на представителя местной полиции Джарата Лаемпхана.
По данным полиции, на крутом повороте автобус врезался в пикап, в результате чего у того лопнуло колесо.
«Водителю пикапа повезло, ему удалось съехать на обочину, не задев другие машины», — сообщил Лаемпхан.
Он добавил, что что пассажиры автобуса были «сильно напуганы, но в остальном всё хорошо».
Полицейские устанавливают виновника ДТП.
В конце декабря семья из России погибла в ДТП в Финляндии.
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