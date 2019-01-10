Плохой знак: обрушение огромного дорожного указателя на трассу попало на видео

На одной из дорог австралийского Мельбурна произошло оригинальное ДТП. Прямо во время движения на трассу рухнул огромный дорожный указатель.

На одной из дорог австралийского Мельбурна произошло оригинальное ДТП. Прямо во время движения на трассу рухнул огромный дорожный указатель.

Инцидент оказался запечатлен камерами видеорегистратора . Как следует из записи, огромный и тяжелый знак рухнул с ферм неожиданно и накрыл едущий по трассе автомобиль. Машина получила значительные повреждения, ее крышу смяло и раздавило.

Как сообщает ABC News, водитель остался жив. Он поразительным образом даже не получил серьезных травм, отделавшись мелкими ушибами.