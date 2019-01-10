«КамАЗ» упал в котлован в Сколково

В ночь на 10 января в районе научного центра «Сколково» произошла авария с участием «КамАЗа» , жертвами которой стали два человека. Об этом пишет Московский комсомолец ».

ДТП случилось на улице Нобеля. Около 0:45 «КамАЗ» на высокой скорости протаранил металлическое ограждение и упал в котлован, глубина которого составляет 20 метров.

В результате аварии погибли 38-летний гражданин Узбекистана, который был за рулем «КамАЗа», и человек, находившийся на пассажирском сиденье грузовика. Его личность еще не установлена.

«МК» отмечает, что «КамАЗ» принадлежит компании «Дорстройсервис».