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«КамАЗ» упал в котлован в Сколково 

Рамблер 17 минут назад
Фото: РИА Новости
В ночь на 10 января в районе научного центра «Сколково» произошла авария с участием «КамАЗа», жертвами которой стали два человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».
ДТП случилось на улице Нобеля. Около 0:45 «КамАЗ» на высокой скорости протаранил металлическое ограждение и упал в котлован, глубина которого составляет 20 метров.
В результате аварии погибли 38-летний гражданин Узбекистана, который был за рулем «КамАЗа», и человек, находившийся на пассажирском сиденье грузовика. Его личность еще не установлена.
«МК» отмечает, что «КамАЗ» принадлежит компании «Дорстройсервис».
ДТП , Камаз , Московский комсомолец
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