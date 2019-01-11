Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

При столкновении автобуса и лесовоза пострадали 22 человека 

Рамблер + ещё 31 4 часа назад
Фото: ГУ МЧС по Коми
После аварии с рейсовым автобусом и лесовозом в Коми за медицинской помощью обратились 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД Сыктывкара.
Восемь пострадавших, в том числе двое детей, попали в больницы. Первоначально сообщалось о 13 пассажирах, получивших травмы. По данным ТАСС, число пострадавших выросло, так как многие из них обратились к врачам не сразу.
По данным «Комиинформ», у пострадавшего трехлетнего мальчика диагностировали перелом нижней челюсти. Остальные пострадавшие получили ушибы и сотрясения мозга.
Авария произошла вечером 10 января на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. СМИ сообщали, что водитель груженого лесовоза МАЗ при повороте не дал преимущества рейсовому автобусу.
В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Коми начали доследственную проверку аварии. На сайте управления сообщается, что следователи проверят участников ДТП по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«Комиинформ» отмечает со ссылкой на ГИБДД, что водитель лесовоза за год трижды привлекался к ответственности за нарушения ПДД, два раза — за превышение скорости. Водителя автобуса шесть раз за год привлекали к ответственности, трижды — за превышение скорости, дважды — за не пристегнутый ремень безопасности.
Комментарии
ДТП , СКР , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
AutoBild: Русские построили безумную «Ниву 6×6»!
Водителей проэкзаменуют по-новому
В России запустят систему предупреждения об авариях
Bentley добавит Bentayga мощности
Анонсирован старт продаж «заряженной» Lada Vesta
Видео
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
01:00
Удар ниже пояса: цены на бензин пошли вверх
Бортжурнал Статьи
01:55
Поклонник Lamborghini получил необычный подарок
Автоновости
01:01
Механиков атаковала притаившаяся под капотом крыса
Автоновости
00:17
Смертельное ДТП на Украине попало на видео
ДТП Бокс
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
01:25
Шесть погибших: смертельное ДТП в ХМАО
ДТП Статьи
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
02:27
Машины чуть не смыло в бухту в Петропавловске
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение