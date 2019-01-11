При столкновении автобуса и лесовоза пострадали 22 человека

После аварии с рейсовым автобусом и лесовозом в Коми за медицинской помощью обратились 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД Сыктывкара.

Восемь пострадавших, в том числе двое детей, попали в больницы. Первоначально сообщалось о 13 пассажирах, получивших травмы. По данным ТАСС, число пострадавших выросло, так как многие из них обратились к врачам не сразу.

По данным «Комиинформ», у пострадавшего трехлетнего мальчика диагностировали перелом нижней челюсти. Остальные пострадавшие получили ушибы и сотрясения мозга.

Авария произошла вечером 10 января на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. СМИ сообщали, что водитель груженого лесовоза МАЗ при повороте не дал преимущества рейсовому автобусу.

В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Коми начали доследственную проверку аварии. На сайте управления сообщается, что следователи проверят участников ДТП по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).