В Якутии два бензовоза провалились под лед 

Два бензовоза провалились под лед на федеральной автодороге "Колыма" в Томпонском районе Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
Водители с грузом более 40 тонн проигнорировали требования дорожных знаков об ограничении массы" в 30 тонн, установленных при заезде на ледовый автозимник. Согласно товарно–накладной документации один из бензовозов был гружен дизтопливом свыше 26 тонн, второй — свыше 25 тонн. Вес одного грузовика составляет около 15 тонн.
"Десятого января на 366 км автозимника ФАД "Колыма" на территории Томпонского района под лед провалились две грузовые автоцистерны с дизельным топливом", — отметили в пресс-службе.
В настоящее время на ледовых автозимниках и переправах республики установлена различная грузоподъемность в зависимости от несущей способности льда. Однако, как показывает практика, несмотря на соответствующие дорожные знаки и предупреждения, из года в год под лед продолжают проваливаться машины.
"В результате данного происшествия в реку вылилось дизельное топливо, а также создана помеха дорожному движению по ледовому автозимнику. В отношении водителей большегрузов составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. По факту происшествия проводится проверка", — добавили в пресс-службе.