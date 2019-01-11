В Якутии два бензовоза провалились под лед

Два бензовоза провалились под лед на федеральной автодороге "Колыма" в Томпонском районе Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Водители с грузом более 40 тонн проигнорировали требования дорожных знаков об ограничении массы" в 30 тонн, установленных при заезде на ледовый автозимник. Согласно товарно–накладной документации один из бензовозов был гружен дизтопливом свыше 26 тонн, второй — свыше 25 тонн. Вес одного грузовика составляет около 15 тонн.

"Десятого января на 366 км автозимника ФАД "Колыма" на территории Томпонского района под лед провалились две грузовые автоцистерны с дизельным топливом", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время на ледовых автозимниках и переправах республики установлена различная грузоподъемность в зависимости от несущей способности льда. Однако, как показывает практика, несмотря на соответствующие дорожные знаки и предупреждения, из года в год под лед продолжают проваливаться машины.