На российских дорогах запустят систему предупреждения об авариях

Один из трендов мировой автоиндустрии (наряду с электромобилями и автопилотом) — разработка систем обмена данными между автомобилями и объектами дорожной инфраструктуры. Она позволяет предупреждать водителей о различных проблемах, которые их ждут впереди на дороге. Как пишут «Известия» , нечто подобное собираются запустить и в России.

Новая система станет оперативно собирать и передавать данные о дорожной обстановке водителям и в центры обработки информации. В составе комплекса используют как уже существующие элементы дорожной инфраструктуры (например, видеокамеры), так и новую технику — в частности, устройства для сбора данных, размещаемые вдоль дорог (придорожный блок Road Side Unit (RSU). А также бортовые приборы, которые планируется устанавливать на автомобили.

«Системы видеораспознавания, работающие на перекрестках, способны фиксировать события, которые до определенного момента не может заметить водитель. Например, он не может увидеть пешехода, выходящего на переход за поворотом дороги. Информация об угрозах станет передаваться на элемент дорожной инфраструктуры (RSU), а затем отправляться на бортовые устройства ближайших автомобилей», — рассказал директор по развитию компании Fort Telecom Владимир Макаренко.

Главное преимущество новой техники — высокоскоростная передача информации, которая осуществляется практически мгновенно благодаря беспроводной технологии V2X. При ее использовании, по словам разработчиков, данные доходят до водителя за несколько миллисекунд. Тот же объем информации через GSM-сеть передавался бы в течение двух-трех секунд. За это время автомобиль способен проехать достаточно большое расстояние, то есть у водителя может просто не хватить времени, чтобы затормозить.

Российский проект в настоящее время находится на стадии подготовки испытаний. Система пройдет тестирование на нескольких опытных участках дорог. В частности — на трассах М7 «Волга» и М11 Москва — Санкт-Петербург. По мнению разработчиков, дополнительная информация, предоставляемая новой системой, должна значительно снизить количество аварий с участием традиционного транспорта. А также полностью убрать риск ДТП по вине беспилотных автомобилей, что может ускорить их внедрение.