Вынесен приговор бизнесмену, сбившего жену игрока КВН

Суд приговорил бизнесмена, насмерть сбившего супругу игрока КВН, к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Также на два года его лишили права управления транспортным средством. Также осуждённый Сергей Лебедев обязан выплатить 600 тысяч рублей.

Трагедия произошла летом прошлого года в Туапсе. Туда приехали на отдых игрок КВН Егор Кирильчик, его жена 26-летняя Мария Тимофеева и их ребенок. 25 июня они вместе переходили дорогу по пешеходному переходу. Отец шел с коляской впереди, а Тимофеева — следом.

Внезапно на дороге появился внедорожник Mitsubishi . На огромной скорости он сбил женщину. Она скончалась на месте. За рулем автомобиля оказался предприниматель Сергей Лебедев. Метсные жители рассказали, что он постоянно лихачил и не соблюдал ПДД.

Как ранее писал «Ридус» , супруг погибшей едва не учинил расправу над виновником аварии под крики толпы «Убей его!». Кирильчик даже разбил стекло машины, в которой сидел Лебедев, но прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС не дали ему совершить самосуд.

Официально виновника арестовали лишь спустя три дня после аварии. Супруг погибшей заявлял о тот, что уголовное дело пытались замять. К тому же с места ДТП исчезло видео с городских камер наблюдения.