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Вынесен приговор бизнесмену, сбившего жену игрока КВН 

Ридус + ещё 3 4 часа назад
Фото: Москва24
Суд приговорил бизнесмена, насмерть сбившего супругу игрока КВН, к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Также на два года его лишили права управления транспортным средством. Также осуждённый Сергей Лебедев обязан выплатить 600 тысяч рублей.
Трагедия произошла летом прошлого года в Туапсе. Туда приехали на отдых игрок КВН Егор Кирильчик, его жена 26-летняя Мария Тимофеева и их ребенок. 25 июня они вместе переходили дорогу по пешеходному переходу. Отец шел с коляской впереди, а Тимофеева — следом.
Внезапно на дороге появился внедорожник Mitsubishi. На огромной скорости он сбил женщину. Она скончалась на месте. За рулем автомобиля оказался предприниматель Сергей Лебедев. Метсные жители рассказали, что он постоянно лихачил и не соблюдал ПДД.
Как ранее писал «Ридус», супруг погибшей едва не учинил расправу над виновником аварии под крики толпы «Убей его!». Кирильчик даже разбил стекло машины, в которой сидел Лебедев, но прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС не дали ему совершить самосуд.
Официально виновника арестовали лишь спустя три дня после аварии. Супруг погибшей заявлял о тот, что уголовное дело пытались замять. К тому же с места ДТП исчезло видео с городских камер наблюдения.
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Комментарии
ДТП , Mitsubishi , Сергей Лебедев , Мария Тимофеева , ГИБДД , Ридус
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