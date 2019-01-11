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В Домодедово автобус сбил сотрудника аэропорта 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Автобус в московском аэропорту Домодедово сбил сотрудника компании ООО «ДЭХ», занимающейся деятельностью, связанной с воздушным транспортом, сообщают СМИ.
По данным РЕН-ТВ, сбитому мужчине 1981 года рождения поставлен предварительный диагноз: рвано-ушибленная рана правой надбровной области, вывих левого плеча и перелом левой плечевой кости.
В то же время в пресс-службе аэропорта «Интерфаксу» сообщили, что, по предварительным данным, у пострадавшего есть ушибы, разбита бровь, но нет переломов.
Отмечается, что создана комиссия для расследования причин произошедшего. По тем же данным, инцидент произошел в первой половине дня.
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ДТП , Аэропорт Домодедово , Интерфакс
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