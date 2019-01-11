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Посмотрите, как собака случайно утопила дом на колесах 

Motor.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Motor.ru
На водохранилище Сэма Рэйберна, штат Техас, произошел необычный инцидент. Его участниками стали житель Теннесси Эрик Джексон и собака по кличке Боди, которая случайно утопила дом на колесах.
Как сообщает новостное агентство WYKC 3, во время спуска на воду лодки, прицепленной к дому на колесах, далматинец забрался на водительское сиденье и случайно включил задний ход. К счастью никто не пострадал, а виновника происшествия зафиксировала камера.
В Сети предполагают, что это вирусный ролик производителя креплений для камер YOLOtek.
В 2016 году в американском городе Уэйн, штат Западная Виргиния, две собаки, оставленные в салоне, привели машину в движение и врезались в здание торгового центра. Владелица автомобиля оставила его с запущенным двигателем и работающим кондиционером, чтобы животные не страдали от жары. Кроме того, женщина забыла поставить машину на стояночный тормоз.
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