Авария с участием четырех машин произошла на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Массовая авария произошла на 17-м километре МКАД, передает телеканал Москва 24.

По информации ГИБДД, четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне магистрали.