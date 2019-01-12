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Авария с участием четырех машин произошла на МКАД
Москва24
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ещё 33
7 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
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Массовая авария произошла на 17-м километре МКАД, передает телеканал Москва 24.
По информации ГИБДД, четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне магистрали.
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