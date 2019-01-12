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Массовое ДТП в Москве, есть жертвы 

Свободная пресса + ещё 7
Фото: РИА Новости
Несколько машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве. Шесть автомобилей, в том числе машина такси, стали участниками одного ДТП на Киевском шоссе. Один человек скончался, как сообщают СМИ, число жертв может быть больше.
"ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве, неподалеку от станции метро "Румянцево". Столкнулись шесть автомобилей, в том числе машина такси. Погиб как минимум один человек", — цитирует сообщение источника в экстренных службах ТАСС.
Другие подробности о ДТП пока не сообщаются. В столичном управлении ГИБДД проверяют информацию об этом инциденте.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что после столкновения автобуса и лесовоза в Республике Коми пострадали 15 человек. Столкновение рейсового автобуса с груженым лесовозом случилось под Сыктывкаром. Десять человек, в том числе трое детей, были госпитализированы.
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ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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