Массовое ДТП в Москве, есть жертвы

Несколько машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве. Шесть автомобилей, в том числе машина такси, стали участниками одного ДТП на Киевском шоссе. Один человек скончался, как сообщают СМИ, число жертв может быть больше.

"ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве, неподалеку от станции метро "Румянцево". Столкнулись шесть автомобилей, в том числе машина такси. Погиб как минимум один человек", — цитирует сообщение источника в экстренных службах ТАСС.

Другие подробности о ДТП пока не сообщаются. В столичном управлении ГИБДД проверяют информацию об этом инциденте.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что после столкновения автобуса и лесовоза в Республике Коми пострадали 15 человек. Столкновение рейсового автобуса с груженым лесовозом случилось под Сыктывкаром. Десять человек, в том числе трое детей, были госпитализированы.