Водителя врезавшегося в остановку в Оттаве автобуса арестовали

Водитель врезавшегося в остановку в Оттаве автобуса "по определенным соображениям" арестована, сообщил шеф городской полиции Шарль Бордело. Трансляцию пресс-конференции вели онлайн местные СМИ.

Двухэтажный рейсовый автобус наехал на остановку в Оттаве в пятницу, три человека погибли, 14 человек были госпитализированы в критическом состоянии, еще 11 в тяжелом. Водитель была задержана, ее допросят.