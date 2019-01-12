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Водителя врезавшегося в остановку в Оттаве автобуса арестовали 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Водитель врезавшегося в остановку в Оттаве автобуса "по определенным соображениям" арестована, сообщил шеф городской полиции Шарль Бордело. Трансляцию пресс-конференции вели онлайн местные СМИ.
Двухэтажный рейсовый автобус наехал на остановку в Оттаве в пятницу, три человека погибли, 14 человек были госпитализированы в критическом состоянии, еще 11 в тяжелом. Водитель была задержана, ее допросят.
"Определенные соображения заставили нас арестовать водителя. Я не могу сообщить деталей", — сказал Бордело.
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