В Дагестане в ДТП погибли три человека

Авария произошла в районе села Тотурбикала Хасавюртовского района, где столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка.

"По предварительным данным, грузовой "Спринтер" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Ладой Приора", а затем столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП на месте погибли три человека, еще двое получили ранения различной степени тяжести", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа.