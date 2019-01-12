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В Дагестане в ДТП погибли три человека 

РИА Новости + ещё 5 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Три человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Авария произошла в районе села Тотурбикала Хасавюртовского района, где столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка.
"По предварительным данным, грузовой "Спринтер" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Ладой Приора", а затем столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП на месте погибли три человека, еще двое получили ранения различной степени тяжести", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа.
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ДТП , Lada , Lada Priora , МВД , РИА Новости
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