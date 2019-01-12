Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Три человека, включая двух детей, погибли и четверо получили травмы в ДТП на трассе А-108 в Ленинградской области. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

"На трассе А-108 между деревнями Пружицы и Корчаны в Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого три человека, включая двух детей, погибли и четверо получили травмы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что медики пытались спасти детей, но они скончались в карете скорой помощи. Так же погибла женщина.

В числе пострадавших есть ребенок, его состояние оценивается как тяжелое.

Движение по трассе в сторону Санкт-Петербурга частично перекрыто.