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Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три человека, включая двух детей, погибли и четверо получили травмы в ДТП на трассе А-108 в Ленинградской области. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.
"На трассе А-108 между деревнями Пружицы и Корчаны в Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого три человека, включая двух детей, погибли и четверо получили травмы", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что медики пытались спасти детей, но они скончались в карете скорой помощи. Так же погибла женщина.
В числе пострадавших есть ребенок, его состояние оценивается как тяжелое.
Движение по трассе в сторону Санкт-Петербурга частично перекрыто.
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