Опубликовано видео аварии с 30 машинами

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Опубликовано видео аварии с участием 30 автомобилей в Ростовской области 

Lenta.ru 41 минуту назад
В Миллеровском районе Ростовской области на федеральной автодороге М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Видеозапись с места происшествия была опубликована в Instagram-аккаунте «23 регион» в субботу, 12 января.
Как уточняет РИА Новости, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия и несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения.
«На участке с 852 по 854 километр трассы зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 транспортных средств», — рассказали в оперативном штабе на месте инцидента.
На записи видны поврежденные автомобили, перекрывшие движение по одной из сторон трассы.
Сообщается, что в результате происшествия пострадали как минимум два человека. Движение по дороге было организовано реверсивным способом.
В декабре прошлого года крупное ДТП с вахтовым автобусом и бензовозом произошло в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Погибли шесть человек, около 18 получили ранения. Предполагалось, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим рабочих.
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ДТП , Видео , РИА Новости
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