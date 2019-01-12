В Башкирии два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, три получили травмы при столкновении трёх легковых автомобилей в Башкирии, сообщили в ГИБДД региона.

Ведомство сообщает, что авария с участием Hundai Solaris, Toyota Corolla и " Лада Калина" произошло около 16.00 мск на автодороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы вблизи деревни Николаевка.

"В результате ДТП водитель и пассажир "Лады" скончались на месте ДТП. Водитель и 3 пассажира Hundai, в том числе 2 детей, обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются", — сообщает башкирская Госавтоинспекция.

В субботу на территории региона идёт обильный снегопад, порывы ветра местами достигают 22 метров в секунду. Дорожные службы предупреждают жителей республики не выезжать из населенных пунктов без крайней необходимости.