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В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Шесть иностранцев погибли в результате дорожной аварии с участием микроавтобуса и грузовика в районе города Кируна на севере Швеции, сообщила полиция страны.
"Полиция может сейчас подтвердить, что шесть человек погибли в дорожной аварии, произошедшей в ночь с пятницы на субботу близ Кируны. Все люди в попавшей в аварию машине приехали из страны, расположенной за пределами североевропейских стран, и все 1990-х годов рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что причины ДТП пока не установлены. Сообщается также, что родственники погибших извещены о произошедшем. Одновременно ведется идентификация погибших в соответствии со стандартами Интерполa.
В пресс-службе полиции Северной Швеции РИА Новости не стали давать каких-либо подробностей о гражданстве или национальности погибших.
Один человек пострадал в результате аварии, его доставили в больницу. Как сообщает шведское телевидение SVT, грузовик принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron, пресс-служба которой сообщила, что находившийся за рулем водитель физически не пострадал, но находится в состоянии шока. По имеющейся у компании информации, авария произошла после того, как микроавтобус по пока не понятным причинам оказался на встречной полосе, где ехал грузовик.
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ДТП , Интерпол , РИА Новости
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