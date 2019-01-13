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На Украине перевернулся автобус Киев — Москва 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Черниговской области Украины перевернулся автобус Киев — Москва; три пассажира пострадали, сообщают украинские СМИ.
Пассажирский автобус попал в ДТП 12 января возле одного из сел Козелецкого района Черниговской области. В автобусе, который перевернулся на бок, находились 17 пассажиров, передает УНИАН.
«Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство легло на правый бок. Пострадала одна женщина-пассажир, которая доставлена в Козелецкую районную больницу. Угрозы ее жизни нет. Впоследствии за медицинской помощью обратилось еще двое пассажиров», — рассказали в украинской полиции.
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