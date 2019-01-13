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Автомобиль протаранил остановку в Перми 

Москва24 + ещё 16 2 часа назад
Фото: vk.com/ЧП ДТП Пермь
Три человека попали в больницу из-за столкновения автомобиля с автобусом в Перми. Сначала легковушка задела автобус, а затем ее откинуло на остановку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что водитель машины не справился с управлением и въехал в автобус на Шоссе Космонавтов. От удара автомобиль отлетел на людей, ожидавших общественный транспорт. В итоге травмы получили двое 7-летних мужчин и 45-летняя женщина.
Обстоятельства ДТП сейчас уточняют сотрудники Госавтоинспекции. По данным СМИ, виновником аварии стал таксист, управлявший иномаркой Renault Logan.
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ДТП , Renault Logan , Renault , ГИБДД , МВД , Интерфакс
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