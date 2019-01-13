Автомобиль протаранил остановку в Перми

Три человека попали в больницу из-за столкновения автомобиля с автобусом в Перми. Сначала легковушка задела автобус, а затем ее откинуло на остановку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД

В ведомстве уточнили, что водитель машины не справился с управлением и въехал в автобус на Шоссе Космонавтов. От удара автомобиль отлетел на людей, ожидавших общественный транспорт. В итоге травмы получили двое 7-летних мужчин и 45-летняя женщина.